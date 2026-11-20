Le comté, ce fromage à pâte pressée cuite originaire des montagnes du Jura, est le premier de sa catégorie à décrocher ce titre.

Les résultats des World Cheese Awards 2026 sont tombés et, cette année, c’est un Français qui met tout le monde d’accord. Face à plus de 5 000 concurrents venus des quatre coins du globe, un comté du Jura a raflé le titre de meilleur fromage du monde. Une première pour cette pâte pressée cuite aux délicieuses notes de noisette. Pas de quoi en faire tout un fromage ? Si, justement.

Les World Cheese Awards, c’est quoi ?

Un peu les Oscars du fromage, les discours interminables en moins. Pour cette édition organisée à Cordoue, en Espagne, pas moins de 5 330 fromages issus de 45 pays se sont retrouvés sur le plateau. À la dégustation, 270 professionnels – fromagers, producteurs, acheteurs, journalistes et affineurs – chargés de départager tout ce beau monde. Au programme : examen de la croûte, de la texture, du nez et, évidemment, du goût.

Sans surprise, les grandes puissances fromagères ont trusté le haut du classement : Espagne, Italie, Suisse et France en tête. Mais la Turquie, le Japon, le Brésil, l’Inde ou encore le Mexique ont aussi réussi à se faire une petite place sur le plateau.

Seuls grands absents de la fête, les Britanniques, dont la majorité des fromages sont arrivés trop tard pour être dégustés. Un sacré coup de mou pour le cheddar.

Quel est le meilleur fromage du monde en 2026 ?

Roulement de tambour (et de meule) : c’est un comté du Jura qui décroche la couronne mondiale ! Face à un fromage d’alpage suisse et à un concurrent français au lait de brebis, notre champion à pâte pressée cuite a mis le jury dans sa poche. Une première historique pour un fromage de cette catégorie.

Et visiblement, il n’a pas gagné sur un malentendu. « Il était magnifique visuellement. Son odeur évoquait le bouillon, comme on pouvait s’y attendre, et ses saveurs m’ont conquis. Il révélait une multitude de nuances : de superbes notes de noisette, des saveurs salées, puis beaucoup d’umami, avec une longueur en bouche de deux minutes », s’est enthousiasmé Rafael Dominguez, expert fromager espagnol et membre du super jury, auprès du Telegraph.

Le plus beau ? Même ce juré espagnol, qui espérait voir un fromage de son pays l’emporter, a dû s’incliner : « J’aurais aimé qu’un fromage espagnol gagne, mais je suis heureux du résultat. C’est un excellent fromage. »

Pour découvrir les 14 fromages les mieux classés de cette édition, direction le site officiel de la Guild of Fine Food.