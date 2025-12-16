Comment dire que la lutte paie sans dire que la lutte paie ? Facile : la Clef rouvre à partir du 14 janvier ! Le cinéma de la rue Daubenton, fondé en 1973, va proposer deux salles (120 et 65 places), une entrée à prix libre et une programmation hors des sentiers commerciaux du mercredi au dimanche. Dire qu’en mars 2022, la police évacuait les lieux !

© La Clef Revival



C’est le joyeux épilogue de huit ans de lutte pour une poignée de passionnés, réunis dans l’association La Clef Revival. En 2018, la salle ferme : l’exploitant ne peut plus payer le loyer demandé par le propriétaire des murs, le CSE de la Caisse d’Épargne Île-de-France. L’année suivante, les membres du collectif ne s’avouent pas vaincus et squattent le cinéma pour le transformer en utopie libertaire : 1 300 films y sont projetés, des AG y sont tenues tous les jours de 6 h à minuit durant les 30 mois d’occupation. L’idée de racheter la Clef y éclot. Durant un an et demi, ils vont négocier le prix (de 4 à 2,3 millions !) puis trouver les fonds – de la Ville, de la Région, des miliers d’anonymes mais aussi de Tarantino ! – et enfin rénover les lieux. Une épopée qui mériterait au moins un film !

Où ? 34 Rue Daubenton, Paris 5e