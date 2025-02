Ce cinéma parisien vient d'être élu plus beau cinéma du monde par Time Out

Time Out dévoile son classement des 50 salles de cinéma les plus paradisiaques de la planète.

On en entend des vertes et des pas mûres sur la nécessité de « sauver les cinémas » en ce moment. Et on ne va pas mentir, c’est une noble cause, autant pour les mordus du grand écran que pour ceux qui en remplissent les bobines. Entre les salles un peu fatiguées aux sièges qui collent mais où on projette des pépites cultes, les cinés indés où l’on peut s’envoyer un vrai repas vautré dans un canapé, les multiplexes tentaculaires où il pleut des nachos, et les petits cinémas de village qui tiennent encore debout comme un vieux pote fidèle, le choix n’a jamais été aussi vaste. Et tous ces lieux méritent qu’on se batte pour eux.

Mais il y en a quelques-uns qui jouent clairement dans une autre ligue : des temples du 7e art, à la fois historiques, somptueux et perchés, qui transforment n’importe quelle séance en une expérience quasi mystique. On a fouillé la planète, de Paris à Copenhague, de New York à Sydney, pour dénicher 50 cinémas absolument divins, des mastodontes d’architecture aux recoins les plus stylés d’Instagram, en passant par des perles simplement renversantes. Alors, installez-vous confortablement sur votre fauteuil en velours rouge, balancez les pieds sur votre repose-pied et embarquez pour un tour du monde des salles les plus cool du globe.

Le plus beau cinéma du monde est à Paris Plus qu'un cinéma, le Grand Rex est une bête de scène plantée en plein cœur du 2e, à deux pas des Grands Boulevards, qui fait briller le pavé depuis 1932. Son immense façade Art déco ? Impossible à louper. Son toit qui éclaire la nuit ? Un vrai phare en pleine jungle urbaine. Son intérieur grandiose, entre palace et décor de cinéma ? Une claque à chaque passage. Pas étonnant qu’il ait décroché le statut de monument historique en 1981. © Olivia Rutherford Imaginé par l’architecte Auguste Bluysen, ce mastodonte a cartonné dès son ouverture. Et près d’un siècle plus tard, pas un signe de faiblesse : le Rex continue d’attirer les foules, de dérouler le tapis rouge et de secouer les sièges en velours rouge. Un monstre sacré qui ne désemplit jamais. Côté cinéma, le lieu continue d’accueillir environ un million de spectateur chaque année. Ses sept salles de ciné, dont une pouvant accueillir 2 400 personnes, proposent nombre d’avant-premières depuis sa création, allant du mythique Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock à la captation du concert de la rappeuse Shay au Zénith ce 25 février. Chacun peut s’installer ici et là sur les fauteuils en cuir de la mezzanine ou sur les sièges du deuxième balcon. Mieux encore : en 1988, Luc Besson et son film Le Grand Bleu inaugurent le « Grand Large », l’un des écrans les plus grands d’Europe. Pour le reste, l’établissement propose depuis 1997 des événements divers et variés comme des concerts ou des one-man-shows. La visite Les Etoiles du Rex propose même un parcours d’une heure dans les coulisses du cinéma. Et pour les plus fêtards, le mythique Rex Club ouvre ses portes toute la nuit pour une programmation techno pointue. 4 cinémas parisiens dans le top 50 des plus beaux cinémas du monde Quatre salles parisiennes s’incrustent dans le classement. Il y a Le Cinéma du Panthéon (37e), planque des cinéphiles depuis plus d’un siècle, Studio 28 (25e), QG des surréalistes et plus vieux ciné indé de la capitale, et Le Champo (10e), petit bijou où les étudiants de la Sorbonne se refont une culture entre deux exposés. Et tout en haut, Le Grand Rex (1er), mastodonte Art déco qui enterre la concurrence. Bref, quand il s’agit de salles obscures, Paris en impose.

Les 10 plus beaux cinémas du monde selon Time Out