Cet automne, la cuisine basque s’invite chez Cravan à Paris

À peine rentré, vous avez déjà la nostalgie de votre été basque à arpenter Guéthary en Méhari vintage, espadrilles de Mauléon et ensemble en lin écru ? Bonne nouvelle ! Pour sa nouvelle saison des résidences In Good Company, Cravan a décidé de vous ramener en Euskadi au cours de trois rendez-vous avec des chefs emblématiques entre septembre et décembre. Ils vont cuisiner des assiettes en accord avec les verres créés pour l’occasion par Franck Audoux.

Trois rendez-vous avec le terroir basque

Première étape à partir du 23 septembre : Mathieu Rostaing-Tayard, ancien du feu Sillon à Biarritz, passe dans les cuisines du temple des cocktails germanopratin pour un dîner en 6 temps où fusionnent terroir basque et influences voyageuses (140 €), au 3e étage du bar. Puis le domaine de Gaztelur à Arcangues (Arrangoitze en basque) va être mis à l’honneur avec le duo de chefs du restaurant, David Gonzalez et Borja Susilla, accompagnés d’Olivier Granet-Sottis, le directeur artistique du domaine. Enfin, en décembre, le boss Iñaki Aizpitarte, l’ancien chef du Chateaubriand (où Franck Audoux était associé), va quitter un temps son restaurant Le Petit Grill Basque à Saint-Jean-de-Luz pour cuisiner ses réinterprétations des classiques de la côte à Paris. Comme dit-on « hâte » en basque ?

Quand ? à partir du 23 septembre

Où ? 165 Bd Saint-Germain, Paris 6e

