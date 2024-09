Cet automne, l’incontournable chaîne YouTube Colors lance son premier festival à Paris – et invite plein de gros noms

Parmi les plateformes musicales les plus léchées de l’époque avec ses clips minimalistes d’artistes qui chantent devant un micro suspendu sur un fond monochrome, COLORS s’apprête à déteindre sa formule en festival. Après une session à New York, le studio berlinois poursuit sa série d’événements Tones à la Seine Musicale du 21 au 27 octobre, déclinant une affiche pluriartistique entre mode, art, conférences et, climax de la semaine, concerts.

James Blake et la new gen du rap

Pour la BO, COLORS en met plein les yeux en réunissant des noms ronflants bien souvent passés sur sa chaîne les 26 et 27 octobre. En tête de flyer le vendredi : une date rare au piano du Brit esthète des fréquences électroniques James Blake, (qui vient de lancer son label CMYK, sans doute pas un hasard). Avec lui : l’artiste palestinien Saint Levant ou le groupe polyphonique sud-af The Joy et ses titres qui mettent les poils.

Et le samedi, une bien belle brochette rap nouvelle génération avec Tif, rappeur algérien parmi les plus beaux formats live du moment, le prince de la trap du 91 Koba LaD, ou le furibard Jolagreen23, un plateau complété par la néo-souliste américaine Samara Cyn et le rappeur londonien Bawa. Le tout devrait être enrubanné d’une scénographie made in COLORS, qui fera encore des heureux au service commercial de Pantone.

Quand ? du 21 au 27 octobre 2024, concerts les 26 et 27.

Où ? Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Combien ? à partir de 64,20 € (Billetterie ici).