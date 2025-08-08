Paris

Paris

Actualités

Cet automne, une exposition majeure autour d’un monument de la peinture française arrive au Louvre

Une icône de la Révolution française et du premier Empire.

Alix Leridon
Alix Leridon
Journaliste, Time Out Paris
Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard © GrandPalaisRmn (musées des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau), Franck Raux
En 1825, Jacques-Louis David mourait en exil, à Bruxelles. 200 ans plus tard, à partir du 15 octobre 2025, le Louvre (qui possède la plus vaste collection d'œuvres du peintre néoclassique au monde) lui rend hommage à travers une rétrospective inédite, réunissant une centaine de prêts exceptionnels. Une exposition qui promet de mettre en avant la puissance expressive inégalée de sa peinture, mais aussi d’offrir à chaque visiteur une véritable traversée historique de la France au tournant du XVIIIe. Car l’art de David est habité par son époque, et dépeint la plupart des événements majeurs de la Révolution et du premier Empire, du Serment du Jeu de Paume au Sacre de Napoléon

Marat assassiné © Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles), photo J. Geleyns
Marat assassiné © Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles), photo J. Geleyns

Avant d’être nommé premier peintre de l’Empereur, sous Napoléon 1er, Jacques-Louis David fût un fervent révolutionnaire, allant jusqu’à occuper d’éminents postes politiques pendant la Terreur. Si bien qu’il échappe de justesse à la guillotine après la chute de Robespierre. L’une de ses toiles les plus célèbres, Marat assassiné, témoigne de cet engagement sincère, et devient aussitôt un emblème révolutionnaire. L’oeuvre originale, qui appartient aujourd’hui aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, sera à admirer dans cette exposition historique, aux côtés de toiles tout aussi emblématiques à l'image de Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard ou des Sabines

Où ? Musée du Louvre, Paris 1er.
Quand ? Du 25 octobre 2025 au 26 janvier 2026. 

