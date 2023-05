Cet été, des ciné-concerts gratuits vous attendent à la Seine musicale

Un ciné-concert en plein air, les pieds dans l’eau, ça vous chante ? Après avoir annoncé son retour dans la cour Carrée du Louvre début juillet, MK2 poursuit son festival de projos estivales en renouvelant sa collab avec la Seine musicale. La quatrième édition du Cinéclub Paradiso se tiendra les 21, 22 et 23 juillet sur le parvis du fringant vaisseau musical de Boul-Bi, au cap ouest de l’île Seguin, toujours gratuitement.

Le concept ? Présenter chaque soir un film musical ou ayant un lien avec le monde de la musique, et l’assortir en première partie d’un concert faisant écho à l'œuvre. Au programme, des films cultes ou contemporains (comédies musicales, docus ou fictions avec bande-son de qualité FLAC) et des concerts d’ensembles orchestraux ou de groupes pop et électro.

Pour vous donner une idée, l’an dernier, on avait eu droit à Phantom of the Paradise, la virée glam rock de Brian de Palma et film fétiche des Daft Punk, ou à l'adaptation par Milos Forman de la comédie musicale hippie Hair. Et en clôture, Paradiso avait projeté Leto de Kirill Serebrennikov, immersion dans la scène indé rock soviétique des années 1980.

Quand ? Du 21 au 23 juillet 2023

Où ? Parvis de la Seine musicale