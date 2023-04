La cour du Louvre va de nouveau se transformer en cinéma en plein air cet été !

C’est le retour des toiles à la belle étoile, surveillées par la Joconde ! Du 6 au 9 juillet, Cinéma Paradiso reprend ses quartiers dans la majestueuse cour Carrée du Louvre pour quatre soirées orchestrées par MK2 et le Louvre. On ne change pas une équipe qui gagne : cette nouvelle édition reposera une fois de plus sur l’association musique et projo (on se souvient du DJ set de Breakbot avant La Grande Bellezza), entre danse et transats, avec de quoi becqueter avant, pendant et après le film. C’est carré.

Si la programmation entière n’a pas encore été annoncée, on peut déjà vous révéler en avant-première trois des films à l’affiche : Les Affranchis, chef-d’œuvre mafia-friendly de Martin Scorsese, Huit et demi, portrait d’un cinéaste moody campé par Marcello Mastroianni, perçu comme un double de son réalisateur Federico Fellini, et Plein Soleil, le thriller tout en chaleur de René Clément, tourné sur une île de la baie de Naples.

Vous l’aurez compris : le cap est mis sur l’Italie, pour faire écho à l’exposition estivale du Louvre, Naples à Paris, qui s’ouvrira le 7 juin prochain. Un événement qui s’inscrit aussi dans la vaste programmation du festival Les Etés du Louvre, avec des concerts sous la pyramide et des spectacles dans la cour Lefuel… Comme d’hab, pour être shortlisté sur une des quatre soirées ciné, c’est sur votre bonne étoile qu’il faudra compter : gratuits sur tirage au sort, les différents événements ne seront accessibles qu’à une (grosse) poignée de chanceux. A votre place, on se mettrait déjà dans la boucle pour être les premiers à tenter votre chance et connaître le reste de la prog !

Quand ? Du 6 au 9 juillet 2023

Où ? Cour Carrée du Louvre, Paris 1er

Combien ? Gratuit (inscription à venir)