Cet été, la NBA installe sa Summer House au Palais Brongniart pendant trois jours

Un grand salon du basket gratuit en featuring avec Tiakola et des stars de la NBA

On savait déjà que Paris allait (re)vivre un match NBA officiel en janvier 2027, avec l’affrontement entre les Spurs de Victor Wembanyama et les New Orleans Pelicans. En guise de teaser, la NBA vient d’annoncer l’ouverture de sa Summer House au Palais Brongniart, transformé en paradis de la balle orange du 31 juillet au 2 août.

L’événement sera inauguré le vendredi soir par un concert de Tiakola, avant de laisser place le samedi et le dimanche à une sorte de grand salon du basket avec des activités pour tous les âges. On pourra participer à des expériences interactives, des défis techniques, poser avec le trophée Larry O’Brien, shopper tout le merch de son équipe favorite à la boutique, et, cerise sur le gâteau, rencontrer des joueurs et légendes de la NBA.

Le programme des activités et la liste des invités devrait bientôt tomber. En attendant, courez réserver votre place (gratuite) pour le samedi ou le dimanche sur cette adresse.

Quand ? Vendredi 31 juillet, à partir de 21h30, samedi 1er et dimanche 2 août, 10h-18h.

Où ? Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, Paris 2e.

Combien ? gratuit sur réservation, soirée concert 45 €.

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