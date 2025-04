Cette capitale à quatre heures de Paris est la plus ensoleillée d’Europe (soit la destination parfaite pour les ponts de mai)

Rien ne vaut le fait de décrocher un temps ensoleillé pendant ce city break que vous planifiez depuis des mois, mais il est évident que certaines destinations ont plus de chances de rendre ça possible que d'autres. Comme toutes les capitales européennes ne sont pas logées à la même enseigne niveau météo, la plateforme Omio a classé 46 d’entre elles selon leur quota annuel d’heures d’ensoleillement. De quoi orienter intelligemment sa prochaine escapade en quête de lumière.

Pas vraiment un scoop : Nicosie, la capitale chypriote, rafle la mise. Planquée au milieu de Chypre, coupée en deux, pas franchement touristique, mais plus lumineuse que n’importe quelle autre capitale d’Europe. L’une des rares à rester tiède même en plein mois de janvier, avec 3 388 heures de soleil par an. Soit environ 140 jours à plisser des yeux. Pas mal pour une ville que personne ne pense à mettre sur sa liste. Derrière, La Valette fait bonne figure avec 3 030 heures de lumière au compteur. De quoi rappeler qu’elle reste une des meilleures idées pour le printemps. En troisième, Lisbonne. 2 828 heures de soleil par an, et toujours cette capacité à faire croire qu’on est en vacances, même quand on bosse.

Voici les capitales les plus ensoleillées d’Europe