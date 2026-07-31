© Emirates | Cette compagnie aérienne lance de nouveaux appuie-tête « révolutionnaires » pour les passagers en classe économique

Dormir dans un avion quand on est coincé dans un siège exigu a toujours été inconfortable, jusqu’à aujourd’hui.

On pensait que les compagnies aériennes avaient déjà retourné la classe éco dans tous les sens pour tenter de lui arracher quelques miettes de confort. Ces derniers mois, elles ont dégainé espaces bien-être, sièges presque allongés et même capsules de sommeil. Il restait pourtant un problème de taille : comment pioncer sans se réveiller avec la tête sur l’épaule du voisin ?

Emirates pense avoir trouvé la parade avec ses nouveaux appuie-tête U-Dream, annoncés comme « révolutionnaires ». Déjà installés à bord de trois Airbus A350, ils doivent équiper toute la flotte de ce modèle d’ici à la fin de 2026. Les A380 et Boeing 777 rénovés de la compagnie y auront également droit à partir du début de l’année prochaine.

Mais c’est quoi, un appuie-tête U-Dream ?

Le dispositif combine un dossier rembourré et deux ailettes flexibles qui viennent caler la tête de chaque côté. L’objectif : éviter qu’elle ne ballotte de droite à gauche dès qu'on s'endort. À voir ci-dessous.

© Emirates Mais c’est quoi, un appuie-tête U-Dream ?

© Emirates Mais c’est quoi, un appuie-tête U-Dream ?

« Nous avons trouvé le moyen d’améliorer considérablement le confort des passagers en classe économique, en particulier sur les vols long-courriers », a déclaré Tim Clark, président d’Emirates, à Euronews. « Pour ceux qui veulent dormir, le U-Dream change vraiment la donne : il maintient entièrement la nuque. Plus besoin de trimballer son coussin de voyage. »