Grande nouvelle : les compagnies aériennes ne sont plus autorisées à facturer les bagages cabine en Europe

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Les voyageurs de l’Union européenne peuvent désormais emporter gratuitement un bagage cabine à bord : voici tout ce que l’on sait pour l’instant.
Les voyageurs européens connaissent bien la situation : trouver un vol low cost à prix raisonnable vers une destination européenne, avant de découvrir des frais supplémentaires pour un bagage cabine. Cette pratique pourrait bientôt prendre fin : après 13 ans de négociations, l’Union européenne est parvenue à un accord qui permettrait aux passagers d’emporter gratuitement un bagage cabine à bord.
La proposition autoriserait les voyageurs à transporter sans frais supplémentaires un bagage cabine pesant jusqu’à 7 kilos, en plus d’un sac à dos ou d’un petit bagage à placer sous le siège. La suppression des coûts cachés liés aux bagages cabine fait partie d’un accord plus large conclu entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen afin de renforcer les droits des passagers dans l’ensemble de l’Union européenne.
Selon un communiqué consacré à cet accord, « les tarifs aériens incluant une franchise pour un bagage à main devront être affichés par défaut avant le début de tout processus de réservation ».
Cette mesure représente une avancée importante pour les voyageurs, mais elle ne fait pas l’unanimité. Elle devrait notamment peser sur le modèle économique des compagnies low cost. Ryanair, par exemple, a généré 4,7 milliards d’euros en 2024 grâce aux frais additionnels, comme la sélection des sièges ou les bagages. Dans un communiqué, Michael O’Leary, le directeur général de Ryanair, a qualifié les nouvelles règles de « charabia bureaucratique », estimant qu’elles « obligent les compagnies aériennes à afficher artificiellement des tarifs plus élevés, rendant les compagnies européennes encore moins compétitives ».
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