Cette île à moins de 2h de Paris vient d'être élue parmi les meilleures du monde

À moins de deux heures de Paris, cette île anglo-normande vient d’être sacrée l’une des plus belles du monde par Condé Nast Traveller.

Les îles sont la destination de vacances idéale. Fermées sur elles-mêmes, elles permettent de vraiment les apprivoiser – et de faire connaissance avec leurs habitants – le temps d’un séjour. Et, dans la plupart des cas, elles offrent des plages sublimes, à explorer qu’il fasse grand soleil ou un froid de canard. Des îles, il y en a aux quatre coins du globe. Et, comme souvent, les plus extraordinaires ne sont pas forcément les plus connues. C’est en tout cas ce qu’affirment les lecteurs de Condé Nast Traveller.

Le magazine de voyage vient de dévoiler les résultats de ses Readers’ Choice Awards 2025, avec une vaste liste des meilleures îles du monde, région par région. Pour établir ce classement, Condé Nast Traveller a sondé près de 500 000 personnes, avant de calculer le pourcentage de voyageurs ayant vécu une expérience positive. Par exemple : 98,91 % des visiteurs des Turks-et-Caïcos, élue meilleure île du monde, ont déclaré avoir vécu un séjour parfait. Et on comprend facilement pourquoi. C’est un petit bout de paradis sur Terre : des plages de sable blanc qui plongent dans une mer turquoise, un soleil quasi permanent et des habitants d’une gentillesse désarmante. À moins de détester bronzer avec un cocktail dans une main et un livre dans l’autre, difficile de ne pas s’y sentir bien.

La médaille d’argent revient à une autre pépite des Caraïbes : Saint-Barthélemy, alias Saint-Barth, qui frôle la première place avec un score de 98,78 %. Direction ensuite l’Atlantique pour la troisième marche du podium : les îles Scilly, au large des côtes sud de l’Angleterre, décrochent la médaille de bronze avec 98,85 %. Ce petit archipel méconnu est un secret bien gardé, parfait pour des vacances paisibles loin de la foule. Et la présence des Scilly dans le trio de tête prouve une chose : parfois, sortir des sentiers battus, c’est la meilleure décision qu’on puisse prendre.