Les 15 escapades incontournables à deux pas de Paris

Métro-boulot-bouchons vous donnent des envies de verdure, de château ou de littoral sans pour autant traverser la planète ? Bonne nouvelle : à moins de deux heures de Paris, il existe une galaxie de pépites où respirer, marcher, trinquer ou juste glander – on ne l’appelle pas le Grand Paris pour rien. Au-delà de ses 20 arrondissements, le faste de la capitale déborde largement alentour, et parfois de manière plus éclatante encore. Des villes limitrophes aux départements voisins, on compte nombre d’escapades et parties de campagne à faire pâlir le Louvre et sa farouche Joconde. De l’art (millénaire comme contemporain), de l’or, des guinguettes ou des châteaux, à visiter en un coup de RER ou quelques coups de pédale. Un peu plus loin, les régions environnantes offrent elles aussi leur lot de kif à portée de train, des vignes de Champagne aux châteaux de de la Loire. Si vous pensiez avoir fait le tour de Paris (qui êtes-vous ?), voilà de quoi vous remettre en selle pour quelques mois, le temps d’une journée à chaque fois !

Quel est le plus bel endroit à visiter près de Paris ?

Désolé pour la concurrence, mais aucun lieu autour de Paris ne rivalise vraiment avec Versailles. Parce qu’ici, tout est démesuré, doré, théâtral — bref, royal. Le château, star mondiale du patrimoine, en met plein la vue dès la grille. On y marche littéralement sur l’Histoire (et sur quelques selfies en perruques), entre la galerie des Glaces, les salons d’apparat et les plafonds qui donnent mal au cou (mais le bon genre de mal). Et on ne parle même pas encore des jardins. Le vrai plaisir, c’est de s’égarer entre bosquets cachés, fontaines qui dansent et haies taillées au laser, comme si Le Nôtre avait fumé du baroque. Rajoutez le Grand Trianon, le hameau bucolique de Marie-Antoinette, et cette sensation étrange que le temps a posé sa montre pour faire une sieste dans l’herbe. Le tout, à 30 minutes de Paris. Sans jet privé ni carrosse.