Cette île espagnole à 4h de Paris est la destination la plus chaude d'Europe en hiver

Un de vos gros objectifs pour 2025 ? Sortir un peu du périph’ et rayer quelques nouvelles destinations de votre bucket list. Bonne nouvelle, chez Time Out, on a fait le boulot pour vous. On a listé les villes où poser ses valises cette année, et pas de panique, il y en a pour tout le monde : du backpacker fauché au fêtard en quête de rooftops avec vue. Mais soyons honnêtes : dès que le ciel vire au gris et que le thermomètre joue les frileux, on cherche tous la même chose. Du soleil. Et même si l’Europe n’est pas exactement taillée pour les hivers en t-shirt, il y a un coin en Espagne où on touche du doigt la perfection climatique.

Les Îles Canaries, la destination la plus ensoleillée d'Europe

Si l'idée de passer l'hiver en mode combo doudoune-gants-bonnet vous file des sueurs froides, on a ce qu'il vous faut. La Grande Canarie, numéro un des destinations les plus douces d’Europe, où le mercure flirte avec les 22°C en journée et où l'on peut piquer une tête dans l’Atlantique sans finir congelé.

L’archipel espagnol est calé juste en face du Maroc, à 100 km à peine. Autant dire que c’est le spot idéal pour recharger les batteries en pleine grisaille hivernale. La Grande Canarie décroche même le titre d’île la plus chaude des Canaries en février, avec une moyenne de 22°C en journée et des nuits plus douces que Lanzarote, Fuerteventura et Tenerife. Alors si vous voulez fuir la grisaille sans traverser la planète, vous savez quoi faire.

Si les températures douces font clairement partie du cahier des charges quand il s’agit de booker une escapade au soleil, elles ne sont pas le seul critère qui pèse dans la balance. Chaque île des Canaries a sa propre ambiance, et autant dire qu’il y en a pour tous les goûts. Tenerife ? Idéal pour ceux qui aiment que la nuit ne s’arrête jamais. Lanzarote ? Le spot rêvé pour avaler des kilomètres de sentiers. Fuerteventura ? Le QG des mordus de sports nautiques. Et la Grande Canarie ? Un concentré de paysages à tomber, entre dunes sahariennes, forêts luxuriantes et falaises de cinéma.

Pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus, les petites sœurs de l’archipel – La Palma, La Gomera et El Hierro – réservent aussi leur lot de surprises. La Palma, par exemple, ne porte pas son surnom de la isla bonita pour rien.

Les endroits les plus chauds d’Europe en hiver