Les meilleurs rooftops de Paris

Quelle vibe ? Des six établissements du Perchoir Group, celui-ci est notre préféré. En cause, son bar végétalisé, perché au septième et dernier étage d'un immeuble de la petite rue Crespin du Gast… Insoupçonnable d’en bas ! Un vaste toit aménagé, avec comptoir en vert zellige, banquettes confortables aux coussins dépareillés... Et, çà et là, plantes folles et herbes aromatiques. Comme un petit air de Provence en plein Paname ! Un spot validé par Bill Gates himself (en 2014 à l'occasion de la Convention One Vote), et qui se mérite. Vous n'échapperez donc pas à une petite attente… Mais le coucher de soleil sur l'église du Sacré-Cœur au loin n’a pas de prix !

Pour quoi ? Pour nous, boire un verre plus que manger (mais on n’a pas testé leur toute nouvelle carte de petite restauration). Cocktails simples mais bien shakés (12 €), à base de décoctions et jus maison (et d'alcools de qualité, merci !). Mais aussi du vin.

Quand ? Tous les jours, de 18h à 2h (à partir de 16h le samedi et dimanche). Résa conseillée sur leur site à partir de 4 personnes.