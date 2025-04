Gran Canaria est l’une des îles les plus populaires des Canaries, et selon nous, c’est même la meilleure pour découvrir la culture du coin (sans oublier ses paysages spectaculaires et, bien sûr, ses plages). Mais voilà : son attractivité touristique nuit de plus en plus au quotidien des habitants et à l’environnement de l’île. Pour tenter d’en limiter les effets, une nouvelle salve de règles vient d’être annoncée.

D’après le Canarian Weekly, ces nouvelles mesures concernent la côte d’Agaete, sur Gran Canaria, et s’appliquent aux promenades, plages et autres zones littorales. Parmi les comportements désormais interdits : fumer ou vapoter sur la plage, diffuser de la musique trop forte, cuisiner ou faire des barbecues dans l’espace public, bloquer l’accès aux sentiers, ramasser des coquillages ou des cailloux… ou encore s’adonner à des galipettes en plein air – parce que franchement, personne n’a envie d’assister à ça.

Si ces nouvelles règles ont vu le jour, c’est autant pour rendre la vie plus agréable aux habitants (et aux touristes respectueux) que pour préserver le joyau naturel qu’est Gran Canaria. Car oui, cette île espagnole possède son propre microclimat : dunes sahariennes de Maspalomas au sud, pics rafraîchis autour du cratère de Tejeda au centre, vallées tropicales comme Agaete au nord… Bref, un décor de carte postale qu’on aimerait éviter de transformer en parc d’attractions géant.

Et pour les irréductibles du vapotage ou les amateurs de boum-boum sur enceinte Bluetooth, attention : les autorités n’ont pas prévu de faire dans la pédagogie molle. Selon The Express, les infractions les plus légères pourront vous coûter entre 29 € et 740 €, les plus sérieuses entre 741 € et 1 480 €, et les cas extrêmes – barbecue sauvage ou sexe en pleine crique – jusqu’à 2 940 € d’amende.

L’Espagne serre la vis sur le surtourisme

Avec 94 millions de visites enregistrées en 2024, l’Espagne commence sérieusement à étouffer sous son succès. Et Gran Canaria n’est pas la seule à sortir l’artillerie réglementaire. À Barcelone, la Sagrada Família a récemment instauré une « zone selfie » pour désengorger ses abords, pendant que le gouvernement espagnol s’attaque aux locations saisonnières avec des mesures de plus en plus strictes. Voyager, oui. En mode rouleau compresseur, non.