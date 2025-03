Cette librairie parisienne vient d'être élue parmi les 10 meilleures du monde

Se perdre dans une nouvelle ville, c’est souvent flâner sur ses marchés, écumer ses bars, tester ses restos et cocher quelques attractions. Mais pour les rats de bibliothèque, il y a une autre mission de haute importance : dénicher la meilleure librairie du coin. Bonne nouvelle : le site de cours de langues Preply a passé au crible plus d’une centaine de librairies à travers le monde, en disséquant les avis postés sur Google et TripAdvisor. Résultat ? Une sélection des temples du livre les plus adulés de la planète.

En tête du classement, Daunt Books, institution londonienne qui aligne une dizaine d’adresses, de Notting Hill à Hampstead. C’est la boutique de Marylebone, avec son décor boisé, ses balcons en chêne et ses verrières edwardiennes, qui a raflé la mise avec une note de 96,58. Juste derrière, l’Argentine place El Ateneo Grand Splendid sur la deuxième marche du podium (95,9), librairie hallucinante installée dans un ancien théâtre. Et en troisième position, la vénérable State Library Victoria, fondée en 1854 à Melbourne, qui s’en tire avec un joli 95,21.

Et Paris dans tout ça ? La capitale place Shakespeare and Company dans le haut du classement, à la 7e position. Depuis 1951, cette librairie est un lieu de rencontres et d'échanges incontournable pour les amoureux de littérature anglo-saxonne. Quand George Whitman, décédé en 2011, propriétaire des lieux, collectionnait les livres en langue anglaise qu'il prêtait de temps en temps à ses amis, il ne se doutait pas que sa passion ferait de Shakespeare and Company la meilleure librairie parisienne pour lecteurs anglophones.

Après avoir été un refuge pour les poètes de la Beat Generation – Allan Ginsberg ou William Burroughs y ont créché –, il serait aujourd’hui celui, entre autres, de la styliste Olympia Le-Tan, qui y trouve de l'inspiration pour ses minaudières, des boîtes en forme de livres faites main. Comme le souhaitait George Whitman, Shakespeare and Co a ouvert son café en octobre 2015, juste à côté de la librairie, avec l’ami ricain et serial restaurateur Marc Grossman. Sur l’ardoise : café filtré, chai latte et quelques solides, comme ces bagels tous veggies et mitonnés avec des ingrédients ultra-frais.

Voici les 12 librairies les plus populaires du monde