Le Panthéon des bibliothèques parisiennes. En face du vrai (Panthéon) et à deux pas de la Sorbonne, la bibliothèque Sainte-Geneviève accueille les étudiants de tous horizons depuis 1851. Un cadre presque hors du temps et du commun où vous pourrez choisir et consulter – eh oui, pas de prêt à la BSG – vos documents parmi les 2 millions d’imprimés, 85 000 microformes et 18 000 titres de périodiques du fonds général. Et pas de jaloux, toutes les disciplines sont dignement représentées. Ne reste plus qu’à vous armer de patience et à arriver tôt !
Où ? 10 place du Panthéon, Paris 5e.