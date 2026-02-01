Quelle délicate mission que d’entreprendre une sélection des bibliothèques à Paris ! Que vous soyez étudiant en pleines révisions, timbré d’imprimés ou simple curieux, tout le monde a son avis sur ce que doit être la bibli idéale. Alors, dans notre catalogue, on a cherché à combler tous les types de lecteurs en plébiscitant des bibliothèques qui possèdent un petit truc en plus. Si certaines ont été choisies pour leur importance historique, l’exhaustivité de leur fonds ou leur beauté architecturale, d’autres l’ont été pour leur accessibilité ou leur focus littéraire. Le tout donne un dossier digne d’être inséré dans tous les rayons dignes de ce nom.

Biblis pour tous

Les bibliothèques étant un bien collectif infiniment précieux, on a fait le choix d’inclure le maximum d’espaces (souvent municipaux) où l’accès est libre et les emprunts gratuits. Histoire que tout le monde ait voix au chapitre.