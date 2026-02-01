Inscrivez-vous
BNF
© Jean-Christophe Ballot / BnF / Oppic
© Jean-Christophe Ballot / BnF / Oppic

Notre catalogue des bibliothèques incontournables à Paris

Généraliste, spécialisée, mythique... Découvrez notre sélection des bibliothèques clefs à Paris.

Rémi Morvan
Écrit par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Contributeur: Tina Meyer
Quelle délicate mission que d’entreprendre une sélection des bibliothèques à Paris ! Que vous soyez étudiant en pleines révisions, timbré d’imprimés ou simple curieux, tout le monde a son avis sur ce que doit être la bibli idéale. Alors, dans notre catalogue, on a cherché à combler tous les types de lecteurs en plébiscitant des bibliothèques qui possèdent un petit truc en plus. Si certaines ont été choisies pour leur importance historique, l’exhaustivité de leur fonds ou leur beauté architecturale, d’autres l’ont été pour leur accessibilité ou leur focus littéraire. Le tout donne un dossier digne d’être inséré dans tous les rayons dignes de ce nom.

Biblis pour tous

Les bibliothèques étant un bien collectif infiniment précieux, on a fait le choix d’inclure le maximum d’espaces (souvent municipaux) où l’accès est libre et les emprunts gratuits. Histoire que tout le monde ait voix au chapitre.

Les meilleures bibliothèques parisiennes

Bibliothèque Sainte-Geneviève

  • Que faire
  • Quartier latin
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Bibliothèque Sainte-Geneviève
© DR

Le Panthéon des bibliothèques parisiennes. En face du vrai (Panthéon) et à deux pas de la Sorbonne, la bibliothèque Sainte-Geneviève accueille les étudiants de tous horizons depuis 1851. Un cadre presque hors du temps et du commun où vous pourrez choisir et consulter – eh oui, pas de prêt à la BSG – vos documents parmi les 2 millions d’imprimés, 85 000 microformes et 18 000 titres de périodiques du fonds général. Et pas de jaloux, toutes les disciplines sont dignement représentées. Ne reste plus qu’à vous armer de patience et à arriver tôt !

Où ? 10 place du Panthéon, Paris 5e.

En savoir plus

Bibliothèque nationale de France - François Mitterrand

  • Sites et monuments
  • Quartier de la Gare
  • prix 1 sur 4
Bibliothèque nationale de France - François Mitterrand
Bibliothèque nationale de France - François Mitterrand
© Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Installée depuis 1996 du côté du 13e arrondissement, la Bibliothèque nationale de France interpelle autant par ses tours, des livres ouverts se regardant en chiens de faïence imaginés par Dominique Perrault, que par son impressionnant fonds de documents. Un paradis de 15 millions d'archives touchant à toutes les disciplines, réparti sur 3 000 places entre le haut-de-jardin, accessible à tous, et le rez-de-jardin, royaume des chercheurs. Néo-étudiant ou vétéran du roman, la BnF saura toujours vous combler.

Où ? Quai François-Mauriac, Paris 13e.

En savoir plus
Bibliothèque nationale de France (Site Richelieu)

  • Musées
  • Histoire
  • Bourse
Bibliothèque nationale de France (Site Richelieu)
Bibliothèque nationale de France (Site Richelieu)
© Isogood_patrick / Shutterstock

Après des années de coûteux travaux, le site Richelieu, le berceau tricentenaire de la BnF situé dans le 2e, a rouvert ses portes en 2022. Outre la refonte architecturale et le nouveau musée, c’est surtout la monumentale salle Ovale de lecture, avec ses 18 mètres de hauteur coiffés d’une verrière, qui attire les regards et les lecteurs. Avec une nouveauté de taille : fini l’exclusivité pour les chercheurs, la salle est désormais accessible à tous ! Les lecteurs peuvent fouiner parmi 20 000 volumes en libre-service (dont 9 000 BD) et s’installer dans l’une des 160 chaises designées par Patrick Jouin. La classe.

Où ? 58 rue de Richelieu, Paris 2e.

En savoir plus

Médiathèque James Baldwin

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Paris
Médiathèque James Baldwin
Médiathèque James Baldwin
© Frédéric Mauviel

Depuis l'été 2024, les lecteurs parisiens profitent de la médiathèque James-Baldwin, plantée place des Fêtes dans le 19e. Un lieu mêlant accessibilité et un fonds militant qui sera particulièrement sensible aux questions de l’exil puisqu’en cheville avec la Maison des Réfugiés adjacente. Sur le cadastre, on découvre une lumineuse bibliothèque en bois de 2 800 mètres carrés crayonnés par l’archi écoresponsable Philippe Madec. Dépliée sur quatre niveaux thématiques, elle accueille des dizaines de milliers de documents tous formats confondus. Au RDC, on trouve deux des pôles forts de ce lieu avec d’un côté, un espace dédié aux personnes sourdes, et de l’autre, de quoi s’amuser avec des consoles (Wii et PS5), des jeux de société, des BD ou des mangas. Dans les étages, les visiteurs peuvent trouver de la presse, un espace enfants, un fonds musique, cinéma et littérature avec, Baldwin oblige, pas mal de choses touchant aux cultures LGBTQIA+, mais aussi au féminisme, à l’écologie ou à l’exil. Tout un tas d’événements en lien avec ses thématiques sont régulièrement organisés.

Où ? 10 bis rue Henri-Ribière, Paris 19e.

En savoir plus
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Les Halles
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
© Sophie Robichon / Ville de Paris

Pour tout mélomane qui se respecte, la médiathèque de Paris Christiane Eda-Pierre a des petits airs d’Eden. Suffit de mater la tracklist du catalogue : dans ce sanctuaire niché au cœur des Halles, on trouve près de 147 000 vinyles, 90 000 CD, accessibles et écoutables sur places, 60 000 partitions et 500 périodiques ! Le genre de collections à rendre encore un peu plus aiguë la voix de Philippe Manœuvre. Pour les diggers de samples improbables : sachez que tous les styles sont représentés, de la BO de film culte au rare grooves de jazz. Pour aller encore plus loin, la médiathèque dispose de 20 000 ouvrages spécialisés sur tous les courants musicaux. Qui dit mieux ?

Où ? 8 porte Saint-Eustache, Paris 1er.

En savoir plus

Bibliothèque des Grands Moulins (Paris 7)

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Quartier de la Gare
Bibliothèque des Grands Moulins (Paris 7)
Bibliothèque des Grands Moulins (Paris 7)
© DR

A deux pas du sanctuaire de la BnF se planque la bibliothèque des Grands Moulins. Avec ses 1 400 places réparties sur cinq niveaux, la bibliothèque principale de l’ex-Paris 7 est une des plus spacieuses de Paname. Côté catalogue : les 250 000 documents touchent aussi bien aux sciences et aux sciences humaines qu’à la santé. S’ils sont tous consultables en libre-service sur place (moyennant inscription), des conditions spécifiques existent pour les étudiants hors Paris 7 pour l’emprunt des documents. En période de partiels, fouinez bien dans tous les recoins, il y aura toujours une petite place à dégoter.

Où ? 5 rue Thomas-Mann, Paris 13e.

En savoir plus
Médiathèque Françoise Sagan

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • 10e arrondissement
Médiathèque Françoise Sagan
Médiathèque Françoise Sagan
© Pascal Dhennequin

Avec son jardin tendance palmeraie miniature, on croirait presque avoir débarqué en plein Port-Réal. Nous sommes en réalité à deux pas de la gare de l’Est, et c’est ici qu’a ouvert en 2015 la médiathèque Françoise-Sagan, l’une des plus grandes bibliothèques de la ville de Paris. Un site de 4 300 m2 ouvert le dimanche et réparti sur cinq niveaux – dont quatre pour le public –, 350 places et plus de 150 000 documents consultables. Au-delà des classiques généralistes, des DVD et d’une prog culturelle intense, le lieu s’est spécialisé dans la jeunesse et a récupéré le fonds de l’Heure Joyeuse, pionnière des biblis jeunesse françaises. De quoi nourrir son cerveau avant d’aller le perdre à Strasbourg-Saint-Denis.

Où ? 8 rue Léon-Schwartzenberg, Paris 10e.

En savoir plus

Bibliothèque du cinéma François Truffaut

  • Que faire
  • Les Halles
Bibliothèque du cinéma François Truffaut
Bibliothèque du cinéma François Truffaut
© Bibliothèque Truffaut

C’est la boîte à livres favorite des fadas de la bobine. Ouverte depuis 2008 dans les méandres des Halles, la bibliothèque Truffaut est la seule à Paris à proposer sur un seul site le prêt de tous les documents consacrés au cinéma. Au générique, ça donne : 31 700 livres, 65 titres de revues, 7 200 revues de presse, 3 100 DVD de fiction/docu en consultation (et surtout 19 000 en prêt !) et 3 000 CD de musique de film. Elle dispose également des archives – en partie numérisées et consultables – de Jean Gruault, scénariste français, collaborateur de Truffaut. Le reste du fonds est ouvert à la consultation sur rendez-vous, et concerne de nombreux cinéastes (Resnais, Rivette, Rossellini…). Enfin, le lieu propose de nombreuses animations dont des cours de cinéma gratuits ainsi qu’une ouverture le dimanche.

Où ? Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du Cinéma, Paris 4e.

En savoir plus
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)
© BIS / Sylvain Perreau, Rectorat de Paris (2020)

Une des plus vieilles et mythiques universités du monde pour l’une des plus belles bibliothèques de la capitale. Refaite au tournant des années 2010, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et ses 250 ans au compteur (depuis 2020) détient près de 2 millions de documents imprimés, majoritairement en lettres et sciences humaines. Bémol : l’accès est coordonné au niveau d’études (L3 minimum), à la discipline suivie et à l’université de rattachement. Seule exception : si le document recherché est uniquement conservé à la BIS. Le tip Time Out : tentez tout de même votre chance, les documentalistes un peu coulants, ça doit bien exister. 

Où ? 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e.

La contemporaine (ancienne BDIC)

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Paris et sa banlieue
La contemporaine (ancienne BDIC)
La contemporaine (ancienne BDIC)
© DR

La Contemporaine, c'est le blaze depuis 2018 de l’ex-BDIC, créée à la fin de la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui rattachée à la fac de Nanterre – coucou Nanterre la Rouge –, elle dispose d’un fonds documentaire gigantesque sur les XXe et XXIe siècles avec de gros focus sur les guerres, les questions migratoires ou la citoyenneté. En chiffres, ça donne plus de 800 000 monographies, 40 000 périodiques mais également près de 2 500 fonds d’archives différents. Depuis 2021, un nouveau bâtiment a ouvert ses portiques, réunissant la bibliothèque, les archives et le musée.

Où ? 184 cour Nicole-Dreyfus, 92 000 Nanterre.

En savoir plus
Bibliothèque Forney

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Le Marais
Bibliothèque Forney
Bibliothèque Forney
© Shutterstock /Olive Rouge 3

Modeuses, modeux, voici votre temple ! En plein Marais historique, le médiéval et poudlarien Hôtel de Sens abrite une collection hallucinante d’ouvrages spécialisés dans la mode, les arts décoratifs, les métiers d’art et leurs techniques, les beaux-arts et les arts graphiques. Dans le catalogue, on découvre 230 000 volumes, mais aussi plus de 50 000 catalogues d’art, autant de catalogues commerciaux et de ventes publiques ainsi que 4 000 titres de périodiques. Ce n’est pas tout : ils ont aussi 30 000 affiches principalement publicitaires de 1880 à nos jours et 1,5 million de cartes postales en stock. Fou ! Pour les férus de tips historiques, regardez au-dessus du frontispice : incrusté dans le mur, un boulet de canon tiré lors de la révolution de 1830. 

Où ? 1, rue du Figuier, Paris 4e.

En savoir plus

Médiathèque Marguerite Duras

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • 20e arrondissement
  • Recommandé
Médiathèque Marguerite Duras
Médiathèque Marguerite Duras
© Unsplash / Đăng Nguyễn - Image d'illustration

Au rayon des bibliothèques municipales, Marguerite Duras est l’une des plus grandes. Ouverte en 2010 en face de la Flèche d’Or, elle se déplie sur 4 200 m2 designés par l’Atelier Castro-Denissof-Casi. Sur les quatre niveaux, les lecteurs trouveront 350 places assises, une salle de lecture silencieuse de 40 places, un espace d’exposition, une salle audiovisuelle et même un auditorium de 150 places. Le fonds, boursouflé de 150 000 documents, balaye les classiques mais aussi des pans plus spécifiques comme l’art et les artistes, la question de l’emploi ou les fanzines. On signale de nombreux événements culturels et tous les mercredis, les usagers peuvent jouer à la Switch ou à la PS4/PS5. Enfin, détail non négligeable qui plaira aux étudiants à la bourre : la bibli est ouverte le dimanche.

Où ? 115 rue de Bagnolet, Paris 20e.

En savoir plus
Bibliothèque des littératures policières - BILIPO

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Quartier latin
Bibliothèque des littératures policières - BILIPO
Bibliothèque des littératures policières - BILIPO
© Bilipo

La BiLiPo est un véritable lieu de pèlerinage pour tous les toqués de romans policiers. Et ils sont nombreux ! Seul espace en France et en Europe spécialisé dans les littératures policières et d’espionnage, la BiLiPo réunit plus de 105 000 romans, 12 000 ouvrages sur le genre, de nombreux dossiers de presse et une belle collection d’affiches de cinéma. Si le lieu ne compte que 25 places assises, cela ne vous empêchera pas de passer incognito récupérer vos San A et Maigret de la semaine. C’est (John Le) carré.

Où ? 48, rue du Cardinal-Lemoine, Paris 5e.

En savoir plus

Bibliothèque Vaclav Havel

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • La Chapelle
  • Recommandé
Bibliothèque Vaclav Havel
Bibliothèque Vaclav Havel
© Lionel Allorge

Ouverte en 2014, la bibliothèque Vaclav-Havel a suivi la marche du siècle en se tournant vers le loisir et le numérique. Outre ses 132 places assises et son fond de presque 40 000 documents, les lecteurs profitent de postes multimédias et de 30 liseuses en prêt. Les autres points forts de la bibliothèque se trouvent dans son fonds de 7 000 BD et mangas, de 120 jeux de société et, une première à Paris, de plus de 600 jeux vidéo. Et pour découvrir l’histoire du quartier, on se plonge dans le fonds documentaire Chapelle numérique, fait d’archives et documents inédits. Ultimes bons points : les animations à la chaîne pour tous les âges et les permanences numériques et juridiques pour les gens en galère.

Où ? 26 esplanade Nathalie-Sarraute, Paris 18e.

En savoir plus
Bibliothèque Claire-Bretécher (ex-Lancry)

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • 10e arrondissement
Bibliothèque Claire-Bretécher (ex-Lancry)
Bibliothèque Claire-Bretécher (ex-Lancry)
© Ville de Paris

La bibliothèque Claire-Bretécher (ex-Lancry) ? Pour sûr, la bibli parisienne préférée de Margerin ! La bibliothèque rock, qu’on l’appelle dans le milieu. Tout simplement parce que les fadas de fuzz, réverbe et autres amplis de basse y trouveront une discothèque de 10 000 CD de rock et assimilés, d’hier et aujourd’hui. A écouter sur place ou à la maison. Et histoire d’aller un peu plus loin, la bibliothèque propose également des livres documentaires, des biographies – et c’est peu dire que les vieux rockeurs ont le goût des mémoires ! –, des mags spécialisés ou des BD d’éditeurs indépendants.

Où ? 11 rue de Lancry, Paris 10e.

En savoir plus

Bibliothèque historique de la ville de Paris

  • Que faire
  • Le Marais
Bibliothèque historique de la ville de Paris
Bibliothèque historique de la ville de Paris
© BHVP / Stéphane MOUCHMOUCHE

Vous êtes accro à Paris et votre visite au Carnavalet ne vous a pas rassasié ? Alors faites un petit tour à la BHVP. Installée dans l’hôtel Lamoignon, cet hôtel particulier du XVIe siècle planté en plein Marais, on y trouve un catalogue en grande majorité dédié à l’histoire de la ville de Paris. Avec, à la volée, des livres, des cartes et plans, des photos, des cartes postales ou des estampes. Notez aussi que la BHVP possède de très beaux fonds sur le théâtre, la littérature ou le féminisme. Mauvais point : il n’y a pas de prêt, il faut tout consulter sur place. Mais le bâtiment vaut clairement le détour. 

Où ? 24 rue Pavée, Paris 4e.

En savoir plus
Bibliothèque Rainer Maria-Rilke

  • Que faire
  • 5e arrondissement
Bibliothèque Rainer Maria-Rilke
Bibliothèque Rainer Maria-Rilke
© Ville de Paris

Vous trouvez vos amis trop terre à terre et “Un Autre Monde” de Téléphone est votre chanson préférée (ça doit exister) ? Alors la bibliothèque Rainer-Maria-Rilke a de fortes chances de devenir votre nouveau repaire. En (dimension) parallèle de son fonds généraliste, cette bibli ouverte en 1978 à Port-Royal se distingue par son catalogue dédié aux littératures de l’imaginaire. Les visiteurs auront le choix entre 4 500 bouquins genrés science-fiction, fantasy, fantastique et autant de DVD du même style. Ne soyez pas étonné de croiser quelques personnes un peu lunaires.

Où ? 88 ter boulevard de Port-Royal, Paris 5e.

En savoir plus

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

  • Sites et monuments
  • Bibliothèques, archives et fondations
  • Quartier de la Gare
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
© DR

Dans ce nouveau triangle d’or des bibliophiles qu’est le 13e arrondissement, voici la Bulac, la bibliothèque de l’Inalco, l’institut des langues orientales. Ouverte en 2008, elle propose 910 places de lecture réparties sur cinq niveaux. Quant aux collections, elles regroupent 1,5 million de documents (!), concernent toutes les langues (il y en a près de 350) et civilisations. Du bambara au géorgien en passant par la langue inuite, vous trouverez tout à la Bulac. Bon à savoir : il est possible de réserver des salles jusqu’à 22h.

Où ? 65 rue des Grands-Moulins, Paris 13e.

En savoir plus

