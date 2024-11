Cette ligne de métro sera fermée les deux prochains dimanches (et quasiment tous les soirs de semaine en décembre)

En v’la une qui ne peut s’empêcher de faire l’actualité. Quelques mois après avoir frimé en se dépliant tant dans le nord que dans le sud (vers Saint-Denis et l’aéroport d’Orly), la ligne 14 se distingue cette fois-ci en finissant son année 2024 dans les colonnes de la rubrique fermetures.

Deux dimanches puis quasi tous les soirs

Si vous êtes usager de cette ligne automatique parmi les plus ponctuelles du métro parisien, vous pouvez d’ores et déjà mettre un gros coup de Stabilo rouge sur les deux prochains dimanches (les 17 et 24 novembre) puisque la ligne sera fermée toute la journée. Et jusqu’au 19 décembre, la ligne sera fermée à partir de 22h tous les soirs du lundi au jeudi. Un bus de remplacement circulera entre les stations Gare de Lyon et Olympiades.

Pour trouver la raison de ces fermetures, le gestionnaire évoque le changement de système de pilotage automatique. Sans doute qu’après la mise en service à marche forcée avant les JO, les derniers tests et polishages doivent être réalisés dans un plus grand calme. NB : D’autres fermetures sont prévues à partir de janvier, plus de détails au prochain épisode !