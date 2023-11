Et les trois lignes de métro parisiennes les moins ponctuelles sont…

Il y a quelques semaines, la Cour des comptes mettait un tacle aux lignes de RER, jugeant leurs performances « peu satisfaisantes ». C’est aujourd’hui au tour des métros parisiens de passer leur stress test avec la publication du baromètre du mois de septembre du gestionnaire IDF Mobilités, qui se base sur la performance aux heures de pointe.

Alors, quelles sont les lignes les plus ponctuelles ? Déjà, seulement cinq lignes (1, 2, 5, 9 et 14, dont deux automatiques) dépassent le seuil de ponctualité de moyenne établi par IDF Mobilités à 96,5 %. Et trois sont à la ramasse complète : les lignes 13, 8 et 6, avec moins de 88 % de ponctualité. Interrogé par France 3, le vice-président d’IDFM, Grégoire de Lasteyrie, déplore une « situation qui s’aggrave » et dit avoir « alerté la RATP ».

En réponse, la directrice du réseau ferré Agnès Ogier blâme l’augmentation des bagages abandonnés, le vieillissement des rames et le manque de conducteurs. Alors que des recrutements de machinistes sont en cours, des nouveaux métros sont attendus entre 2025 et… 2035. Vivement le mois prochain pour voir l’évolution du hit-parade des rames à bourre.

Et du côté des RER…

Le 18 octobre, la Cour des comptes a publié un rapport de 141 pages sur la « qualité de service du Réseau Express Régional en Ile-de-France ». Spoiler (prévisible) : la Cour des comptes met un sacré tarif à quasiment toutes les lignes et à leur gestionnaire.