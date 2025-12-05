Le calendrier annuel de Time Out, recensant les ouvertures de galeries, les lancements de festivals, les nouveaux sentiers nature et les nouveaux hébergements, vient d’être publié. L’événement en question y occupe la première place.

Chaque début d’année pose la même question pratique : comment utiliser au mieux ses nouveaux jours de congés ? Une option consiste à organiser son voyage autour de l’ouverture d’un musée, du lancement d’un festival de musique, de l’inauguration d’un nouveau sentier de randonnée ou de l’ouverture d’un nouvel hôtel. Comme chaque année, Time Out publie une sélection des nouveautés majeures à travers le monde. La liste regroupant 26 ouvertures et événements attendus pour 2026 vient d’être mise en ligne.

Sont notamment recensés des événements organisés pour célébrer le nouveau titre de UNESCO attribué à Rabat comme World Book Capital 2026, le centenaire de la Route 66 aux États-Unis, l’ouverture d’un nouvel hôtel de luxe au sein d’un parc de sculptures au Brésil, ainsi qu’un festival de quatre jours en Islande conçu pour accompagner l’éclipse solaire exceptionnelle de l’été 2026. Selon Time Out, la meilleure nouveauté au monde pour 2026 est une exposition extérieure gratuite, au design remarquable, installée sur le plus ancien pont de Paris.

Photo: Wolfgang Volz © 1985 Christo and Jeanne-Claude Foundation

Cette mise en lumière coïncide avec le 40e anniversaire de Pont Neuf Wrapped, l’intervention artistique réalisée en 1985 par Christo et Jeanne-Claude, au cours de laquelle le Pont Neuf (situé sur la Seine entre le Louvre et les quais des Grands Augustins) avait été entièrement enveloppé de milliers de mètres de tissu.

Photo: Archive © 1984 Christo and Jeanne-Claude Foundation

« La Caverne du Pont Neuf » par JR : une installation prévue pour juin 2026 S’inspirant de cette intervention historique, le street-artist et photographe français JR a imaginé La Caverne du Pont Neuf. Son projet prévoit d’habiller le Pont Neuf de vastes formations rocheuses anguleuses, évoquant les carrières d’où proviennent les pierres du pont. Les visiteurs pourront découvrir cette transformation du 6 au 28 juin 2026.