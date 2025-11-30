Inscrivez-vous
Pont-Neuf : JR présentera « La Caverne du Pont Neuf » du 6 au 28 juin 2026

Pour marquer les 40 ans du projet de Christo et Jeanne-Claude, JR installera « La Caverne du Pont Neuf » du 6 au 28 juin 2026. Cette œuvre temporaire transformera le Pont-Neuf en structure rocheuse, après un report initial prévu en 2025.

Courtesy Atelier JR © 2025 JR | JR - Projet Pont-Neuf (collage préparatoire)
À l’automne 2025, la Ville de Paris a marqué les quarante ans de l’intervention réalisée par Christo et Jeanne-Claude sur le Pont-Neuf. Leur opération de 1985 avait nécessité un dispositif exceptionnel : 41 800 m² de tissu installés sur l’ensemble de l’ouvrage, stabilisés par 13 kilomètres de cordage et 12 tonnes de câbles, le tout coordonné par 12 ingénieurs et près de 300 travailleurs spécialisés.

Quarante ans plus tard, JR, accompagné par la Christo and Jeanne-Claude Foundation, propose un nouvel épisode autour du même monument. Son projet, « La Caverne du Pont Neuf », consiste à métamorphoser l’ouvrage en formation rocheuse traversant la Seine. L’installation sera visible du 6 au 28 juin 2026, accessible depuis le pont, les berges ou les bateaux qui circulent sous les arches, et pensée pour être lisible aussi bien en pleine lumière qu’à la tombée du jour. 

Pont-Neuf : JR présentera « La Caverne du Pont Neuf » du 6 au 28 juin 2026
JR-art.net © 2019 JRChristo et JR au San Francisco Museum of Modern Art lors de l’exposition de « The Chronicles of San Francisco » de JR.

Initialement prévue pour l’automne 2025, la présentation a été repoussée, le temps de digérer un cycle d’études techniques et de naviguer dans les procédures administratives. Le projet s’appuie exclusivement sur du financement privé : aucune contribution publique n’entre en jeu.

