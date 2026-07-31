Cette semaine, le Soleil se couchera dans l’axe de l'Arc de Triomphe : voici comment prendre la meilleure photo de l’année

Shutterstock | Le Soleil (presque) dans l'axe de l'Arc de Triomphe.

Le coucher de Soleil le plus spectaculaire de Paris est de retour.

Avis aux photographes ! Voici l'un des clichés les plus rares à réaliser à Paris : le Soleil se couchant parfaitement dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Autre bonne nouvelle, ça durera plus de temps que l’éclipse solaire du 12 août, puisque le phénomène sera visible du 31 juillet au 4 août (et même jusqu’au 7 août suivant l’angle), mais pendant quelques minutes seulement.

Le site Photos in Paris conseille d’y aller les 1er et 2 août depuis le rond-point des Champs-Élysées, puis le 4 août depuis la place de la Concorde, où le Soleil apparaît presque au centre de l'arche. Le spectacle, qu'on peut parfaitement admirer sans prendre de photo, est visible plus largement depuis l’avenue des Champs-Élysées.

Le meilleur moment pour déclencher se situe entre 21h12 et 21h16, selon votre emplacement. Pensez à arriver au moins 30 minutes à l'avance, car il risque d’y avoir du monde. Et faites attention aux voitures aussi.

Où ? Arc de Triomphe, place Charles-de-Gaulle, Paris 8e

Quand ? du 31 juillet au 7 août, à partir de 21h.