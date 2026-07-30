Quels sont les meilleurs endroits de Paris pour observer l’éclipse solaire du 12 août ?

Les chasseurs d’éclipse ont déjà réservé leur séjour dans le nord de l’Espagne et l’ouest de l’Islande, où l'éclipse de Soleil du 12 août 2026 sera visible dans son intégralité. A Paris, ce sera presque aussi bien puisque l’occultation de notre étoile atteindra 90 %.

Cette 16e éclipse totale du XXIe siècle sera visible dans la direction nord-ouest à partir de 19h22, avec un maximum à 20h17. Un horizon dégagé sera absolument nécessaire car à cette heure, le Soleil sera très bas dans le ciel.

A Paris, il faudra donc trouver un spot plutôt dans l’ouest de la ville, et en hauteur si possible. Les ponts seront une bonne option (pont Neuf, pont des Arts, pont de la Concorde, pont Alexandre-III…) selon l’Association française d’astronomie (AFA), qui recommande aussi des parcs comme le jardin du Luxembourg (à côté de la fontaine centrale), les pelouses des Invalides (côté avenue Maréchal-Gallieni), ou le parc André-Citroën, où les équipes de l’AFA amèneront leur matériel et leurs conseils dès 19h.

Encore mieux : le sommet de l'Arc de Triomphe, la tour Eiffel ou le toit de la Philharmonie, où il n’y aura plus que les nuages pour vous embêter. L’AFA rappelle qu’une éclipse ne s'observe jamais à l'œil nu et que des lunettes de protection de norme ISO 12312-2 sont obligatoires.