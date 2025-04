Cette ville française à deux heures de Paris vient d'être reconnue "meilleure région viticole d’Europe à visiter en 2025"

Boire un verre de vin le soir, c’est bien. Le boire au milieu des vignes, avec la lumière dorée de fin de journée et un vigneron volubile en face, c’est mieux. En Europe, les régions où l’on peut vivre ce genre de petits bonheurs ne manquent pas. Mais certaines, forcément, tirent un peu plus leur bouchon du jeu.

Pour départager les cadors du tire-bouchon, Emerald Cruises a passé au crible les dégustations notées au moins 4,4 sur Google, compté les avis cinq étoiles à la pelle, et analysé le ton général des commentaires. Résultat : un classement des dix meilleures régions viticoles d’Europe pour 2025.

En tête ? Bordeaux. Pas vraiment un coup de théâtre. Entre ses châteaux classés, ses rouges bien bâtis et ses dégustations léchées, la région décroche un score quasi-parfait de 96 sur 100, avec plus de 112 000 avis cinq étoiles pour seulement neuf dégustations sélectionnées. Rien que ça.

En deuxième position, on retrouve Eger, région hongroise qui aligne 16 dégustations très bien notées et s’est fait un nom grâce à l’Egri Bikavér – littéralement « le sang du taureau ». Un rouge rond et riche. Sur la troisième marche du podium : la Toscane. Ce coin d’Italie centrale, déjà star d’Instagram pour ses collines dorées et ses cyprès bien rangés, s’illustre désormais avec les « super Toscans » : des vins qui marient le Sangiovese local avec du Cabernet Sauvignon ou du Merlot. Et ça matche !

L’étude s’est aussi penchée sur les régions viticoles qui font le plus parler d’elles en ce moment, en décortiquant les tendances de recherche sur Google. En tête ? La Crète, avec une envolée spectaculaire de 400 % en trois mois. Viennent ensuite la Provence (+143 %) et la Sicile (+129 %), preuve que le sud reste une valeur sûre quand il s’agit de lever le coude.

Voici les meilleures régions viticoles d’Europe, millésime 2025