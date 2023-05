Tsolikouri, mtsvane, rkatsiteli, shavkapito… Il faut reconnaître que les cépages de Géorgie, qui rendent fou les correcteurs orthographiques et les amateurs éclairés, sont plus faciles à boire qu’à prononcer. Ça tombe bien, c’est justement ce que propose Supra, la première cave à vins géorgiens nature de Paris (et de France, en fait). On découvre des vins de maturation ambrés, frais et délicieusement oxydatifs qui ont passé une partie de leur vie dans des amphores enterrées, la méthode traditionnelle de fermentation géorgienne.

Où ? 12 Rue Jouye Rouve, Paris 20e.