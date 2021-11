Cézanne et Kandinsky seront à l'affiche des prochaines expos de l'Atelier des Lumières

C'est devenu une habitude : une fois la fin d'année venue, on reçoit dans notre boîte aux lettres électronique la suite des événements de l'Atelier des Lumières. Alors que l'année 2021 aura été consacrée à la Méditerranée et aux surréalistes univers de Dalí et Gaudí, le mastodonte numérique de la rue Saint-Maur nous invite, du 18 février 2022 au 2 janvier 2023, à une lumineuse escale dans le Sud impressionniste de Paul Cézanne.

Tout au long des 40 minutes de cette rétrospective Cézanne, lumières de Provence concoctée par Gianfranco Iannuzzi et le studio Cutback, les (140) projecteurs (lasers) du spot vont s'éclairer des innombrables toiles du maître Cézanne sur sa Provence natale. Ce que vous y trouverez ? De la montagne Sainte-Victoire à perte de vue, les calanques et l'Estaque, des corbeilles de natures mortes et de la nature à foison.

Côté programme court, l'ambiance sera radicalement différente puisqu'il sera consacré à l'œuvre de Vassily Kandinsky. Avec Kandinsky, l'odyssée de l'abstrait, l'Atelier des Lumières propose une immersion d'une dizaine de minutes dans l'œuvre complète du peintre d'origine russe. Tentant ainsi de comprendre le cheminement qu'il l'aura vu débuter dans l'impressionnisme avant de mettre tout son cœur et son âme dans l'abstraction. Encore une fois, merci à la régie et à l'Atelier des Lumières.

Quoi ? Cézanne, lumières de Provence et Kandinsky, l'odyssée de l'abstrait

Quand ? Du 18 février 2022 au 2 janvier 2023. Du lundi au jeudi, de 10h à 18h. Les vendredis et samedis, jusqu'à 22h. Les dimanches, jusqu'à 19h.

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, 11e

Combien ? De gratuit à 16 € (Billetterie en ligne à venir)