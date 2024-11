Cette célèbre avenue parisienne fait partie des rues commerçantes les plus chères du monde

Surprise ? Pas tellement. [Notre] plus belle avenue du monde – l’avenue des Champs-Élysées, pour ceux du fond – est aussi l'une des rues commerçantes les plus chères de la planète. Elle se hisse même à la 5e position du classement 2024 de Cushman & Wakefield, leader mondial en immobilier professionnel, avec un loyer annuel moyen de 12 519 €/m² (soit +10 % par rapport à l’année dernière). D’autres poids lourds parisiens, comme la Rue Saint-Honoré et l’Avenue Montaigne, continuent de tenir le haut du pavé, boostés par le grand retour des touristes (+11 % en 2023) et une armée d'acheteurs internationaux toujours à la recherche du luxe français.

En tête de cette 34e édition, Via Montenapoleone, épicentre du chic milanais, où les vitrines Gucci et Prada jouent à qui scintillera le plus. Une rue où même les pavés semblent apprêtés et le parfait spot pour claquer son PEL. Loyer annuel moyen : 20 000 € le mètre carré. Outch. Juste derrière, l'indéboulonnable Upper 5th Avenue (19 537 €/m²) de New York, suivi de près par New Bond Street, le vieux Londres à la sauce luxe, et Tsim Sha Tsui, cœur palpitant de Hong Kong côté Kowloon.

Partout dans le monde, les loyers des rues stars s’envolent de 4,4 % et dépassent les sommets d’avant Covid. Face à cette escalade, les grandes enseignes jouent sur tous les tableaux, entre boutiques immersives et stratégies digitales pour capter l’attention de clients toujours plus exigeants.

Les 10 rues commerçantes les plus chères du monde

Via Montenapoleone, Milan, Italie Upper 5th Avenue (49th to 60th Sts), New York, États-Unis New Bond Street, Londres, Royaume Uni Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Chine Avenue des Champs-Élysées, Paris, France Ginza, Tokyo, Japon Bahnhofstrasse, Zurich, Suisse Pitt Street Mall, Sydney, Australie Myeongdong, Séoul, Corée du Sud Kohlmarkt, Vienne, Autriche

Ce classement 2024, comme d’habitude, prend le pouls du marché immobilier mondial et des nouvelles lubies des consommateurs. Il prouve surtout que, même à l’ère du shopping en pyjama, ces rues mythiques restent des podiums où l'on se bat pour briller. Quitte à aligner des loyers stratosphériques pour décrocher sa place sous les néons.