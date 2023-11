Chaque soir, un spectacle de lumière vient sublimer le Dôme des Invalides

Décidément très en vogue, les spectacles de son et lumière en immersion sont en train d’irriguer tout Paname. Dans le sillage du succès de l’Atelier des Lumières, de nouvelles expériences commencent à infuser différentes institutions et musées de la ville. Et la dernière en date, AURA, fait déjà date.

© AURA

Niché dans l’impérial écrin du Dôme des Invalides, le spectacle immersif redonne vie à l’architecture classique de cette ancienne chapelle XXL une fois la nuit tombée. Là, pendant 50 minutes, les fresques, statues et hautes colonnes de la nécropole s’habillent de lumière, de vidéo-mapping et de lasers, dans un triptyque narratif et méditatif, entre mémoire collective et élévation. En bande-son, une musique orchestrale symphonique envoutante.

Si vous n’avez jamais pénétré l’enceinte séculaire de l’hôtel des Invalides pour explorer son dôme – à l’abri duquel reposent les cendres de Napoléon 1er –, c’est le moment ou jamais de réparer cette erreur, et une belle occasion de frôler le syndrome de Stendhal.

© AURA

Où ? hôtel des Invalides, Paris 7e.

Quand ? jusqu’en mai 2024.

Combien ? 9,50 € (- 18 ans), 13,50 € (-26 ans) et 22 € (tarif plein).