Chez Ernest ouvre et invite un Top Chef pour un repas de gala solidaire et à prix d’ami

On va enfin pouvoir s’attabler chez Ernest ! Après des travaux (on sait quand ça commence…) et une campagne de financement participatif, Hello Ernest, l’association d’aide alimentaire qui distribue aux personnes en difficulté des repas bio et de saison, a pu ouvrir Chez Ernest, son restaurant le long du canal dans le 19e.

Pour les dîners de la pendaison de crémaillère (du 6 au 8 octobre sur réservation), on retrouve derrière les fourneaux Jean Covillault, vu cette année chef dans Top Chef. Il va proposer des amuse-bouches, une salade de courge, racines et riz soufflé, un feuilleté au poisson et sauce Choron, une tarte prune-verveine… Un menu de gala (avec possibilité végé) à prix d’ami (30 € !) et dont les bénefs permettront de financer de l’aide alimentaire. A faire couler avec les vins choisis par le sommelier star Gwilherm de Cerval. D’autres chef(fe)s invité(e)s vont se retrouver en résidence comme Bérangère Fagart (Sélune) le 11 novembre ou encore Laura Ait Si Amer.

Le reste du temps, c’est la cheffe Margaux Fary (passée par le Coucou) qui va cuisiner des assiettes allégrement bistrotières le midi et des tapas le soir (tempura de brocolis, houmous au gingembre). Et entre les repas, Chez Ernest fait aussi café, lieu de coworking, galerie. La vie quoi.

Quand ? à partir du 5 octobre

Où ? 4 impasse de Joinville, Paris 19e.

Reservation ici