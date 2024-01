Que valent les restaurants des candidats Top Chef à Paris ?

Oh, comme il porte beau, le resto d’Alexandre Marchon, candidat gouailleur de l’édition 2023 de Top Chef, avec sa vue sur la place de l’église de la rue Saint-Maur, sa cuisine ouverte et sa grande salle bois, plantes et terracotta. La carte 100 % de saison veut gambader dans la gastronomie mais se prend parfois les pieds dans les plats. On y croise du très bon et du plus pataud mais la formule midi à 32 € reste très recommandable dans cette rue Saint-Maur saturée de tables.

Où ? 161, rue Saint-Maur, Paris 11e