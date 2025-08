Ciné en plein air : vendredi, un de nos films préférés sera projeté au parc de Choisy

Paris Sud a aussi son ciné en plein air. Organisé par la mairie du 13e en divers lieux de l’arrondissement, Ciné Quartier 13 s’est démarqué cette année par une programmation ultra qualitative de 4 films, célébrant tous la nature et la diversité du vivant. Après La Marche de l'Empereur, Fantastic Mr. Fox et Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû, c’est Le Règne animal qui sera projeté ce vendredi 8 août 2025 à la nuit tombée, en plein cœur du parc de Choisy. Et comme toujours, l’événement est en accès libre et gratuit !

Un de nos films préférés de ces dernières années

Le Règne Animal, 2023

Le cinéma d’art et d’essai n’est pas mort ! Et chez Thomas Cailley, réalisateur du Règne animal, il est fantastique. Dans tous les sens du terme. Près de dix ans après son premier long-métrage (Les Combattants, avec Adèle Haenel), le réalisateur livre avec Le Règne animal un récit captivant sur les mutations, la différence, le deuil et la parentalité. Un film fou de poésie, porté par un duo d’acteurs qui nous rend crédules de tout et nous émeut d’un rien. Dans leur lutte pour survivre et échapper à une épidémie qui transforme peu à peu les hommes en animaux, ils explorent les possibles et les limites de nos capacités d’adaptation – et d’acceptation de l’autre. Bouleversant.

Où ? parc de Choisy, 128 Avenue de Choisy, Paris 13e.

Quand ? vendredi 8 août à la nuit tombée.

combien ? gratuit !