Les meilleurs cinémas en plein air à Paris et en banlieue

Cette année, c’est la danse dans tous ses états qui s’affichera sur l’écran géant de la prairie la plus verte de Paris. Pour ouvrir le bal, un classique tout public bien régressif, l’inénarrable Flashdance, soit le pire et le meilleur des 80’s concentré en un film et un tube : What a Feeling… Suivront des comédies musicales réjouissantes comme Les Demoiselles de Rochefort et West Side Story, mais aussi de truculents et sensuels thrillers comme Black Swan ou Eyes Wide Shut. Aucun style de danse n’est privilégié puisque se succéderont à l’écran danseur(se)s étoiles, pros des claquettes, krumpers et autres disco queens. Dans la programmation, on trouve à la fois le plus dansant des dessins animés, Les Aristochats, et le plus ludique des ballets de l’Opéra de Paris, l’incroyable Play d’Alexander Ekman. Elle est pas dolce, la vita ?