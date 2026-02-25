En mars, un cinéma parisien organise une nuit Charli XCX avec l’avant-première de son prochain film

Le cinéma Le Majestic à Bastille lui consacrera sa nuit (ou plutôt sa soirée) du 6 mars en forme de double avant-première.

En 2026, Charli XCX sera encore une fois partout ! Alors qu’elle vient tout juste de dévoiler son album en lien avec la relecture filmique des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, l’(hyper)popstar britannique continuera à occuper le terrain avec la sortie le 17 juin de Eruption, ce film réalisé par Peter Ohs dont elle joue le rôle-titre - son premier -, celui d’une femme tiraillée entre son conjoint un peu chiant et une ancienne connaissance n’engendrant pas la monotonie.

Deux avant-premières exceptionnelles

Une telle omniprésence que le cinéma Le Majestic à Bastille a voulu célébrer en lui consacrant sa nuit (ou plutôt sa soirée) du 6 mars en forme de double avant-premières : celle d’Eruption à 22 h ; et avant elle, celle d’Alone Together de Bradley Bell et Pablo Jones-Soler, documentaire retraçant la création chronométrée de l’album How I’m Feeling pendant le premier confinement en 2020.

Pour animer les entractes, Le Majestic a prévu plusieurs d’animations entre bar, jeux avec lots à gagner et playlist garantie 100 % Charli. Et si l’envie de poursuivre la soirée vous prend, une noce B.Rave Party elle aussi tout de Charli vêtue est annoncée au club La Nuit. Vous avez capté : ici, c’est Charli !

Quand ? Vendredi 6 mars 2026, de 20 h à 6 h

Où ? Le Majestic Bastille, 4 boulevard Richard-Lenoir, Paris 11e ; La Nuit, 8 boulevard de la Madeleine, Paris 9e

Combien ? De 20 à 30 € (billetterie ici)