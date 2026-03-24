Cinq adresses parisiennes pour déjeuner au vert

En attendant de ne pas se découvrir d'un fil en avril, ce mois de mars printanier donne bien envie de transformer sa pause déjeuner en pique-nique au soleil ! Voici cinq adresses de bons casse-croûte à manger dehors.

Un onigirazu d'Hitonigiri dans le jardin de l'Hôpital-de-Vaugirard

© Hitonigiri

Un onigirazu, c'est la version joufflue de l'onigiri et la spécialité de cette petite cambuse ouverte par deux mamans japonaises. Une feuille de nori et un édredon de riz cachant une copieuse garniture de poulet sauce teriyaki et salade croquante. Pour rallier ce petit parc en pente aux luxuriantes pelouses ? Il suffit de traverser la rue !



Où ? 360 rue de Vaugirard, Paris 15e

Du bœuf à la braise de Concept Chef Brazilian BBQ au jardin du Luxembourg





© Antoine Besse

Lucas Alvarenga Santos de Oliveira aurait du mal à mettre son nom en entier sur la devanture de son tout petit comptoir de la rue Bréa. En revanche, il a pu caser un gros barbecue fumoir d'où il sort des dingueries carnées typiquement brésiliennes, comme cette joue de bœuf ultra fondante. À déguster sur une chaise Fermob dans une allée du Luxembourg donc la porte Vavin s’ouvre à 350 m.



Où ? 16 rue Bréa, Paris 6e

Un sandwich végé de Vandal aux Buttes-Chaumont

© Sabrina Sako

Pas de place dans la nano-adresse béton et inox de Paul Landre et sa compagne Alix Devallois ? Pas grave, l'essentiel est ailleurs : d'abord dans les recettes d'entre-pain concoctées par le chef, comme ce modèle végé aux champignons et œuf mollet. Ensuite, les pentes des Buttes-Chaumont vous attendent au bout de la rue.



Où ? 56 rue des Alouettes, Paris 19e

Un Bourguignon signé Johny Dwich sur la Coulée Verte

© Johny Dwich

Bon, autant l'avouer : avaler proprement ce monumental sandwich débordant de paleron fondant et de carottes peut s'avérer complexe. Même si, à emporter, il vient sans sa diabolique sauce de cuisson, il y a risque de coulées. Puisqu'on en parle, l'escalier pour la Coulée Verte se trouve à 250 m !



Où ? 1 rue Emilio Castelar, Paris 12e

Un schnitzel de Micho, posé au Palais-Royal

© Emmacaron_Food

Le deli de Julien Sebbag délivre de super sandwichs cachères comme cette spécialité d'Europe de l'Est remise au (bon) goût du jour : une escalope de poulet panée, du coleslaw et de la sauce tartare glissés dans un pain hallah. Vous trouvez la rue Richelieu très bruyante ? Le calme du jardin du Palais-Royal se cache à 200 m !



Où ? 46 rue de Richelieu, Paris 1er