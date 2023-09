Cinq ans après, l’une des salles mythiques du rock parisien rouvre ses portes

1er septembre 2023, alors que la plupart des Parisiens carburent au Lexomil, les irréductibles rockeurs de la capitale vivent leur meilleure vie. Et pour cause : après 2 066 jours (cinq ans quoi) de fermeture forcée et moult chicaneries administratives et mises en conformité, la Mécanique Ondulatoire, la mythique cave rock de Bastille ayant marqué la décennie 2010, a annoncé la reprise de ses concerts.

Vous pouvez déjà commencer à cirer vos Doc et brosser votre Perfecto, la Méca accueillera pogos et slams à partir du 9 octobre 2023. Dès lors, ce sera 7 jours sur 7, de 18h à 2h. Pas le temps de niaiser pour le rock, faut rattraper le temps perdu. Pour s’occuper des tympans, la salle a confié la prog au collectif Doxa Esta, entité bien connue bien connue des sous-sols moites de capitale (Zorba, Pointe Lafayette), adepte d'affiches aventureuses slalomant dans les marges des contrées rock et au-delà. On vous tient au courant de la suite. Merci la Méca de nous faire aimer la rentrée !

Quand ? A partir du 9 octobre 2023.

Où ? 8 passage Thiéré, Paris 11e.