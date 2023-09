Comment participer à la prochaine œuvre de JR à l’Opéra Garnier ?

L’artiste et le 19M ont installé leur atelier participatif à la Parcelle, et de nouveaux créneaux seront bientôt mis en ligne…

Le 25 septembre, l’Opéra de Paris quitte la caverne. La fresque de JR, qu’on a vu animée d'œuvres lyriques et de ballets à la nuit tombée, disparaîtra de la façade du palais. Mais l’artiste est loin d’avoir dit son dernier mot : en novembre, une nouvelle œuvre monumentale et collaborative viendra habiller le monument. Et vous pouvez d'ores et déjà la signer de vos jolies petites mains – littéralement.

L'atelier à la Parcelle © Elea-Jeanne Schmitter

Au sein du tout nouveau centre d’art la Parcelle, JR et le 19M ont installé un studio de création aménagé comme une grotte en trompe-l’œil dans lequel vous êtes invité à venir dessiner l’empreinte de votre main, entre pochoir et broderie, avec l’aide des brodeuses de l’Atelier Montex. Chaque création est ensuite photographiée. Toutes ces images seront récupérées par l’artiste qui les insérera dans sa nouvelle œuvre, un immense rideau de scène, qui ornera bientôt le bâtiment historique. Dans l’atelier, une cabine photo Inside Out vous offre aussi la possibilité de vous faire tirer le portrait et d’embarquer votre poster en partant.

Envie de participer ? Si le programme affiche complet, de nouveaux créneaux seront remis en ligne le 25 septembre sur le site du 19M, pour différentes sessions entre le 9 et le 15 octobre. Si aucun ne vous convient, ou que vous arrivez trop tard, vous pourrez encore choper des places sur place les mercredis et les week-ends. On a hâte de voir votre œuvre.