Après la pyramide du Louvre, JR s'attaque à la façade de l'opéra Garnier !

Vous n’avez encore rien compris à l’allégorie de la caverne ? N’est pas Platon qui veut (surtout pas nous), mais en deux mots : la caverne, c’est cet état d’errance qui précède l’accès à la connaissance. Quelle riche idée, de la part de JR et de l’Opéra de Paris, que de représenter ce symbole du fantasme et de l’illusion, ce lieu au sein duquel l’homme prendrait encore les ombres pour le réel, pour camoufler les travaux de restauration de la façade du Palais Garnier !

Quatre soirées de projections inédites et gratuites

En place depuis ce mercredi 6 septembre, l'échafaudage géant recouvert de l'œuvre en trompe-l’œil (qui pourrait aussi bien être un décor de ballet ou d’opéra) restera en place jusqu’au 25 septembre. D’ici là, quatre soirées viendront donner vie à l’installation avec différentes projections en libre accès. Comme les ombres sur le mur de la caverne dans la “petite histoire” de Platon, des œuvres de l’Opéra de Paris, extraits de ballet ou d’opéra, viendront se projeter sur les murs factices de la caverne de JR. Un trompe-l'œil dans le trompe-l'œil – diablement intelligent.

On vous recommande fortement d’aller y découvrir (gratuitement !) le somptueux Boléro de Maurice Béjart, qui sera projeté le dimanche 10 septembre, entre 21h25 et 22h. A voir aussi, le dimanche 17 septembre à la même heure, un extrait des Indes galantes, chef-d’œuvre de Rameau revisité à la sauce crump par Clément Cogitore. Nous, on ira sans doute tous les soirs (les 9, 10, 16 et 17 septembre). Car, n’en déplaise à Platon, ce sont aussi les fantômes et illusions qui peuplent l’institution qui nous permettent d’accéder à une meilleure compréhension du monde. Zarma la minute philo !