Entre David Lynch et la France, c’est une longue histoire d’amour qui a débuté avec une Palme d’Or à Cannes, en 1990 pour Sailor et Lula. Depuis, ses films, parfois boudés chez lui aux États-Unis, ont toujours trouvé un écho en France et à Paris, où la Lynchmania ne s’est jamais essoufflée, entre ses expos à la MEP, à la Fondation Cartier et le design du fameux club Silencio.

Reprise parisienne

Sa mort en janvier 2025 a tellement attristé le musicien rennais Olivier Mellano qu’il s’est lancé – avec une dizaine d’artistes – dans un spectacle hommage à David Lynch, In My Head, présenté mi-février sur la scène du Théâtre national de Bretagne dans le cadre du festival Travelling. Et après un carton en mars dernier au Théâtre du Châtelet, Olivier Mellano et sa troupe s’offrent une reprise parisienne le 12 décembre, cette fois-ci à la Salle Pleyel.

Le spectacle dure deux heures avec une quarantaine de morceaux extraits des bandes originales des films de David Lynch (dans l’ordre chronologique), avec des chansons de Chris Isaak, Roy Orbison ou Nine Inch Nails, et les titres d’Angelo Badalamenti, le compositeur attitré de Lynch. À la guitare, Olivier Mellano, qui a par le passé revisité Fauré et Moondog, sera notamment accompagné au micro de Gaspard Royant ou de Mona Soyoc de Kas Product, groupe phare de la scène électro française des années 80.

Quand ? Le 12 décembre 2026.

Où ? Salle Pleyel, 1 place du Châtelet, Paris 1er.

Combien ? De 44 à 60,5 €. Billetterie ici.