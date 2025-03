Cuisines afro-montantes : découvrez la cover de mars 2025 de Time Out

À Paris, une garde de chef(fe)s réinvente les gastronomies subsahariennes, rendant leurs lettres de noblesse à des mets parfois méprisés. Du ndolè servi comme une saucisse purée à la blanquette de veau twistée au baobab, ces chefs afrodescendants bousculent les codes, cassent les clichés et imposent une vision nouvelle et audacieuse de leurs héritages culinaires. Une révolution douce mais puissante que l’on a souhaité raconter à travers notre nouvelle couverture digitale.

Et qui mieux que Glory Kabe (cheffe indépendante à l’approche afro-végane), Pierre Siewe (chef de la Table de Penja et artisan d’une cuisine métissée franco-camerounaise) et Étienne Biloa (fondateur du bistro Touki Bouki Belleville et agent de talents culinaires) pour incarner ce renouveau ? Rendez-vous par ici pour découvrir notre cover story, et entrer dans les cuisines de celles et ceux qui changent la donne.