Daft Punk dévoile un morceau inédit au Centre Pompidou ce jeudi

Photo © David Black © Daft Life Ltd

Daft Punk, one more time ! Pour célébrer les dix ans de leur ultime album Random Access Memories, le duo français sort une version deluxe enrichie de démos et chutes de studio, mais surtout de deux titres inédits. Pour faire monter la sauce, les Daft Punk font dans la grandiloquence en diffusant l’un des morceaux en avant-première mondiale ce jeudi 11 mai, à 18h30 précises. Où ça ? Au Centre Pompidou.

Le titre élu pour passer dans les baffles est “Infinity Repeating”. La démo enregistrée il y a dix ans en featuring avec le chanteur de Strokes Julian Casablancas et son furieux side projet The Voidz, sera accompagnée d’un clip. Pour découvrir le morceau, le Centre Pompidou met en place trois expériences immersives et exclusives, à jauge réduite : une projection du clip en salle cinéma (300 places), une autre sur l’écran géant du Forum (350 places), mais aussi une expérience d’écoute en galerie 3 (150 places) avec un mur de 30 enceintes monté par les experts de l’Ircam.

Rendez-vous donc jeudi à 18h30 (c’est-à-dire bien plus tôt si vous voulez vous assurer une place), à l’endroit où les Daft Punk ont vécu leur première rave le 10 novembre 1992, âgés d’à peine 18 ans. Une teuf d’anthologie sur le toit du centre d’art qui serait à l’origine de leur envie de se lancer dans la musique électronique… La boucle est bouclée.

Quand ? Jeudi 11 mai 2023, à 18h30

Où ? Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e

Combien ? Gratuit, dans la limite des places disponibles