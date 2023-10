Dalí et ses sculptures s'installent au parc de la Villette pendant deux mois

Si vous aimez Dalí, vous savez comme il est facile de se perdre dans la contemplation de ses toiles. Réjouissez-vous, la Villette vous propose de pénétrer tout entier et de plain-pied dans l'œuvre de l’artiste surréaliste, à partir du 16 novembre. Entre le parcours lumineux, l’exposition et le show, le projet réunira des œuvres originales, des milliers de fontaines illuminées et des performances fantasques. Une expérience immersive et spectaculaire en première mondiale qui risque de faire des émules.

Si l’on connaît bien les toiles et objets fétiches du surréaliste catalan, il est plus rare de pouvoir se frotter à son travail sculptural. A la manière d’une chasse aux trésors hallucinée, le parcours lumineux imaginé dans le parc cachera de nombreuses sculptures originales de l’artiste. Un projet pharaonique produit par LetsGo, qui était déjà derrière le labyrinthe immersif de Tim Burton l’été dernier. La billetterie ouvre dans deux jours, et on préconise de s’y rendre à la vitesse de la lumière…

Où ? au parc de la Villette, Paris 19e.

Quand ? du 16 novembre 2023 au 21 janvier 2024.