En mai, Tim Burton transforme la Villette en un fabuleux labyrinthe immersif !

Le plus emo des cinéastes est à la fête à la Villette ! A partir du 19 mai, on ressort ses t-shirts à l'effigie de Mr Jack et son fute de Beetlejuice pour se rendre dans le Labyrinthe de Tim Burton, une expérience immersive itinérante qui a déjà fait kiffer les cinéphiles madrilènes avant de s’installer à Paris.



Pour rendre hommage au fantastique et fantasque Tim Burton, la Villette prête les 5 000 mètres carrés de son Espace Chapiteaux pour permettre aux visiteurs de se paumer dans l’univers loufoque du cinéaste. Conçu par Monsieur Burton en personne, le parcours propose plus de 300 itinéraires possibles qui permettront aux wannabe Johnny Depp et Helena Bonham Carter de plonger dans l’univers sombre et génialement bizarre de sa filmographie (presque) aussi longue que la disco de Jul. A gauche, on glisse vers les mondes merveilleux d’Alice aux Pays des merveilles ou Charlie et la chocolaterie, à droite, vers les univers plus dark d’Edward aux mains d’argent ou de Miss Peregrine.



Si, avec ce genre d’événement, on craint parfois une scénographie tape-à-l’œil au détriment du fond, la promesse semble ici tenue des deux côtés. Entre croquis signés de la main de Tim Burton, maquettes, décors des films et costumes grandioses, les fans seront servis avec plus d’une centaine d'œuvres originales présentées dans un ensemble défini par le cinéaste comme une “fête foraine fantastique”. Un conseil : pensez à réserver vos billets dès maintenant, ça risque d’être aussi blindé que les salles obscures à la sortie des Noces funèbres.

Quoi ? Labyrinthe de Tim Burton

Quand ? Du 19 mai au 20 août 2023

Où ? La Villette, espace Chapiteaux, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Combien ? A partir de 22 €