Dans la rue, une street artiste transforme les plaques d’égout en œuvres d’art !

Dans le milieu du street art, il y a plusieurs écoles. Si certains aiment prendre de l’altitude en graffant en haut des tours, d’autres se plaisent à créer au plus près du macadam. Depuis deux ans et demi, la street artiste Mélanie s’est mise à boxer dans la seconde catégorie. Son truc à elle ? Repeindre les trottoirs, et plus particulièrement… les plaques d’égout, dont elle partage les remakes sur son compte Insta lestrottoirs à 38 000 suiveurs !

Une passion de l’égout arty venue progressivement. « En 2016, quand j’ai créé mon compte, je prenais seulement le bout de mes pieds en photo face à ce qui m'interpellait artistiquement sur les trottoirs », nous raconte Mélanie. Puis, pied à pied, à force de discussion avec des artistes, l’idée lui vient de mettre les pinceaux à la plaque : « J’ai toujours apprécié les plaques d’égout, leur graphisme, leur symétrie, leur matériau, alors un jour, j’ai été m’acheter un pot de peinture et j’ai commencé à intervenir dessus. Au début, j’avais un peu peur qu’on me prenne pour une folle mais en fait, les réactions des gens ont été hyper positives ! »

Tellement positives que depuis deux ans et demi, Mélanie enchaîne les créations à Paris et en France. Plus d’une centaine de plaques, dont une bonne partie proviennent de la même fonderie de Pont-à-Mousson, ont été temporairement – car oui, l’acrylique, ça s’efface – recouvertes de bleu, jaune, rouge ou vert.



De quoi « mettre un peu de gaîté dans la rue à travers des éléments au départ perçus comme sales ou inesthétiques », fait-elle valoir. En fonction du design d’origine, le résultat peut faire penser à une partie de Pac-Man, des œuvres d’art optique ou des visions psychédéliques ! Celle qu’on préfère ? Difficile… Comme on dit, l’égout et les couleurs !