Dans ce parcours bi-municipal, tout commence au Pré, dans le quartier des Sept Arpents. C’est là que depuis plusieurs années, sous l’impulsion de la municipalité, ont fleuri une kyrielle de fresques street art XXL signées Megumi, Nemo, Tanala, Oji ou encore Stew. Le reste se passe à Pantin avec le “27 Pantin”, musée Street-Art à ciel ouvert où, depuis 2021, se sont succédé plus de 50 artistes urbains, de Demoiselle MM à Kashink en passant par Da Cruz, AL Pacman, Pia ou encore Moyoshi. Et c’est pas fini : en longeant le canal via la rue Delphine Seyrig et son mur toléré, exploités par des street-artistes une fois par semaine, on arrive à la galerie Thaddaeus Ropac, où le street-art laisse peu à peu place aux œuvres monumentales d’art contemporain. “The best of both world”, comme on dit.