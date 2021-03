Dans le 10e, le bar Gravity balance de super cocktails à emporter

Quelle que soit la pesanteur de votre journée (légère de bonnes nouvelles ou alourdie de galères, hashtag Covid), se laisser flotter vers le Gravity est toujours une excellente idée. Bonne nouvelle : ce petit lieu avec comptoir en béton ciré, vague de bois déferlant du plafond et skates collés aux murs propose de super cocktails à emporter, imaginés par Steven Chicard.

Au menu de la carte, testée et approuvée : une revisite gourmande du rhum Old fashioned avec ce bien-nommé Savoir Faire (rhum Bacardi, vermouth, xérès, liqueur de tabac cerise et bitter chocolat) ; ou, plus dans l’acidité, le génial Juicy (Gin, double jus, shrub basilic myrtille, Citrus)… En tout, 5 cocktails bien fichus (22 € pour deux cocktails). Bonus : pour 3€ de plus, vous repartez avec une tapenade maison.

Mode d'emploi : Cocktails à commander au comptoir du bar, du vendredi à dimanche, de 15h à 18h. Adresse : 44 Rue des Vinaigriers, 10e.