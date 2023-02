Dans le 12e, l’énorme friche Bercy Beaucoup fait son retour

Comme tous les ans, le printemps arrivant, ça va être ambiance à la friche à la mort aux quatre coins de Paris ! Pour ouvrir le bal, Bercy Beaucoup, cette immense parcelle multifonction plantée dans l’ancienne ZAC de Bercy-Charenton dans le 12e, vient d’annoncer sa réouverture à partir de la mi-avril.

Et attention, pendant la fermeture hivernale, les quatre tenanciers du projet (Yes We Camp, Aurore, Coup de Pousses et Petite Lune) n’ont pas chômé pour ensemencer les 9 000 mètres du spot. Une saison 2 durant laquelle on pourra danser à la guinguette de la Javelle, s’enfiler des mousses au soleil ou flâner entre les hautes herbes. Mais aussi récolter du miel, mettre la misère à ses potes au ping-pong, chiner des objets de jardinage à la ressourcerie de Plant B ou privatiser un tout nouvel espace pour son anniv. Sans oublier les deux espaces d’accueil gérés par Aurore. Bercy Beaucoup, tout simplement.

Quand ? Réouverture prévue mi-avril 2023

Où ? 22 boulevard Poniatowski, 12e