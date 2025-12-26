Dans le 5e, des milliers pièce de vaisselles en vente pour se faire une table digne d’un palace.

Argenterie de prestige, assiettes vintage, saucières bien aimées… plus de 20 000 objets de la table vont être mis en vente les 7 et 8 février 2026 à l’occasion de la 2e édition de la Vaisselle des Chefs. Comme l’an dernier, tout ce qui est vendu provient d’adresses prestigieuses comme le Plaza Athénée, le Meurice, Lucas Carton ou la brasserie Bofinger, mais aussi le Mandarin Oriental Paris, le Scribe Paris Opéra ou le Mori Venice Café. On annonce des prix dès 10 € (mais ça peut monter beaucoup plus haut !). Le samedi, il va y avoir les pièces rares et le dimanche resteront les petits prix.

© DR

Vider les stocks des grandes tables

On doit cette initiative à un duo de Lyonnaises, Florence Daveau et Frédérique Belhomme, qui, à force d’organiser des événements gastronomiques, se sont rendu compte que les belles adresses de Lyon possédaient d’énormes stocks dormants de vaisselle qui prenaient la poussière. Les premières ventes Vaisselle des Chefs ont été organisées en 2015 avec l’idée de faire circuler ces objets inutilisés et de qualité, mais aussi de financer des associations partenaires. À Paris, l’argent récolté va aider les Apprentis d’Auteuil. Arrivez tôt et équipez-vous de papier bulle et de cabas !

Quand ? Samedi 7 et dimanche 8 février 2026 de 10 h à 19 h (17 h le dimanche)

Où ? Césure – 13 rue de Santeuil, Paris 5e

Combien ? Samedi 5 €. Dimanche 4 €.