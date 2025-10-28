Paris

Dans le Sentier, testez un banquet sans trop banquer

Un ancien Top Chef propose une conviviale et éphémère table d’hôtes à tarif réglo

Jean Covillaut n’aime pas les adresses pérennes. En revanche, le souriant candidat de la saison 2023 de Top Chef aime bien multiplier les concepts (sa formation en management culinaire sans doute). Après les éphémères Court Bouillon ou Des Restes, le voilà qui lance Trop Plein dans le Sentier. Le principe : une vaste table d’hôtes dûment nappée de blanc où les convives se partagent des classiques bistrotiers dans une ambiance de banquet.

On y retrouvera amuse-bouche, entrées à partager (soupe, terrine, salade), une viande en sauce, fromage et dessert. Rien de fou mais du roboratif de saison, annonce-t-on. Ce menu unique en cinq temps va changer chaque semaine et s’affiche à un raisonnable 34 € (hors boissons). Une adresse où s’attabler en bande (résa obligatoire à partir de 4) pour tester la légendaire convivialité des dîneurs parisiens !

Où ? 19 rue de Palestro, 75002 Paris
Quand ? Jusqu’au 28 mars 2026
Réservations ici

Par ici pour d'autres restaurants des candidats Top Chef

